Koning van de Manchester Derby: Haaland heeft weer wat fraaie primeurs

Kevin Philips had er 28 wedstrijden voor nodig om tot twintig uitgoals te komen, gevolgd door Ian Wright (31 duels), Diego Costa (33) en Pierre-Emerick Aubameyang (33).

In totaal is Haaland goed voor een goal of een assist in elke 64 minuten in de Premier League. Van de spelers die minstens veertig PL-wedstrijden in actie kwamen, is Haaland verreweg de meest productieve speler in de geschiedenis. Op de tweede plaats volgt Thierry Henry met een goal of assist per 84 minuten. Robin van Persie staat ook in de topvijf met elke 104 minuten betrokkenheid bij een treffer.

Daarnaast is Haaland ook in een fraai rijtje terechtgekomen als het gaat om de Manchester Derby. Hij staat nu op acht goals tegen Manchester United. Alleen Ryan Giggs (in 29 wedstrijden), Eric Cantona (6), Wayne Rooney (21) en Sergio Agüero (13) scoorden vaker in de derby in competitieverband.

Na afloop sprak Haaland tegenover Sky Sports over 'absoluut een van de mooiste overwinningen' uit zijn loopbaan. 'Om voor dit publiek met 3-0 te winnen, vind ik absoluut een van onze knapste prestaties.

