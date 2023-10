Noppert wint overtuigend op EK darts, Van Barneveld hard onderuit

Danny Noppert heeft op overtuigende wijze de tweede ronde bij het EK darts in Dortmund bereikt. The Freeze versloeg Andrew Gilding, de winnaar van de UK Open van 2023, met 6-0. Raymond van Barneveld ging er daarentegen hard af tegen regerend wereldkampioen Michael Smith. Hij verloor met 6-1 van Bullyboy. Noppert, die de UK Open in 2022 wist te winnen, begon ijzersterk. Na in de eerste leg al een finish van 90 te hebben genoteerd, gooide hij in de tweede leg 138 uit.

Lekker!' Noppert speelt vrijdag in de tweede ronde tegen de winnaar van het duel tussen Rob Cross, de wereldkampioen van 2018 die het EK al twee keer wist te winnen. Het EK darts is het finaletoernooi van de Europese tour. In 2023 bestond deze reeks uit dertien toernooien verspreid over Duitsland, Oostenrijk, België, Tsjechië, Hongarije en ook Nederland. De beste 32 spelers van deze tour hebben zich geplaatst voor het EK.

Lees verder:

NOSsport »

Noppert walst over Gilding heen en plaatst zich voor tweede ronde EK dartsDanny Noppert verliest geen enkele leg en imponeert met sterke finishes: 6-0. Later vandaag speelt ook Raymond van Barneveld zijn eerste partij. Lees verder ⮕

Noppert walst over Gilding heen en plaatst zich voor tweede ronde EK dartsDanny Noppert verliest geen enkele leg en imponeert met sterke finishes: 6-0. Later vandaag speelt ook Raymond van Barneveld zijn eerste partij. Lees verder ⮕

Noppert begint EK darts met klinkende zege op UK Open-winnaar GildingDanny Noppert is donderdag uitstekend begonnen aan het EK darts in Dortmund. 'The Freeze' was in de openingsronde met maar liefst 6-0 te sterk voor UK Open-winnaar Andrew Gilding. Lees verder ⮕

IJzersterke Van Empel en Van der Haar zetten zegereeks voort in WoerdenFem van Empel heeft haar zegereeks in het veldrijden dinsdag voortgezet. De wereldkampioene was een klasse apart in de Nacht van Woerden. Bij de mannen won Lars van der Haar voor de zevende keer op rij. Lees verder ⮕

Het succes van een datamodel: Brighton wil contract Van Hecke wéér opwaarderenLees meer Lees verder ⮕

Gitarist van Top Gun-soundtrack bij Avond van de FilmmuziekDe Amerikaanse muzikant Steve Stevens is toegevoegd aan de line-up van de Avond van de Filmmuziek in de Amsterdamse Ziggo Dome. De gitarist van de Top Gun-soundtrack is volgende maand bij alle drie de shows aanwezig. Lees verder ⮕