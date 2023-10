Noppert walst over Gilding heen en plaatst zich voor tweede ronde EK darts

Danny Noppert heeft op overtuigende wijze zijn eerste ronde bij het EK darts in Dortmund gewonnen. The Freeze versloeg Andrew Gilding, de winnaar van de UK Open van 2023, met 6-0. Later vanavond speelt vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld nog tegen Michael Smith, de huidige wereldkampioen en nummer één op de wereldranglijst. Noppert, die de UK Open zelf in 2022 wist te winnen, begon ijzersterk aan het duel.

Bovendien benutte hij iedere kans om een leg uit te gooien. Noppert speelt op vrijdag in de tweede ronde tegen de winnaar van het duel tussen Rob Cross (tweevoudig Europees kampioen en voormalig wereldkampioen) en Dimitri van den Bergh, die in 2020 de World Matchplay won. Het EK darts is het finaletoernooi van de Europese tour. In 2023 bestond deze reeks uit dertien toernooien verspreid over Duitsland, Oostenrijk, België, Tsjechië, Hongarije en ook Nederland.

