Van Barneveld verliest van wereldkampioen Smith, Noppert wél verder op EK darts

De 56-jarige Van Barneveld werd in de eerste helft direct gebroken en kwam die tik niet meer te boven. De Hagenaar noteerde een gemiddelde van 90,17 per drie pijlen tegenover een gemiddelde van 98,80 voor Smith. Noppert haalde de tweede ronde door op overtuigende wijze UK Open-winnaar Andrew Gilding te verslaan: 6-0. 'The Freeze' noteerde een uitstekend gemiddelde van 106,09 per drie pijlen. Dat was vele malen beter dan Gilding, die daar met een gemiddelde van 89,31 niet tegenop kon.

In de tweede ronde neemt Noppert het op tegen Rob Cross, die met 6-2 te sterk was voor Dimitiri Van den Bergh. De laatste twee jaar haalde de darter uit Joure de kwartfinales. Dirk van Duijvenbode (vrijdag tegen James Wade) en Michael van Gerwen (vrijdag tegen Madars Razma) zijn de andere Nederlanders die meedoen aan het Europees kampioenschap. Ross Smith schreef vorig jaar verrassend het EK darts op zijn naam.

