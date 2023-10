Noppert begint EK darts met klinkende zege op UK Open-winnaar Gilding

26-10-2023 20:01:00 / Bron: NUsport

Danny Noppert is donderdag uitstekend begonnen aan het EK darts in Dortmund. 'The Freeze' was in de openingsronde met maar liefst 6-0 te sterk voor UK Open-winnaar Andrew Gilding.