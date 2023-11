Nieuwe aanval op vluchtelingenkamp Gaza, vrees voor veel slachtoffers

Daarbij zijn volgens Palestijnse bronnen zeker vijftig mensen omgekomen. Het exacte dodental van die aanval is nog niet vast te stellen. Er liggen nog steeds mensen onder brokstukken, zo wordt gemeld. Jabalia is een vluchtelingenkamp in het uiterste noorden van de Gazastrook. Het heeft een oppervlakte van bijna anderhalve vierkante kilometer en lijkt meer op een stad dan op een traditioneel vluchtelingenkamp met tenten. Er wonen zo'n 115.000 mensen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Negen Israëlische militairen omgekomen in Gaza • Contact met Nederlanders in Gaza over mogelijke grensopeningVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Negen Israëlische militairen omgekomen in Gaza • 'Deal over opening grens Gaza is rond'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Selena Gomez reageert voor het eerst op geweld in Gaza en IsraëlSelena Gomez zegt in een story op Instagram een pauze van sociale media te hebben genomen omdat haar 'hart gebroken is door alle horror, haat, geweld en terreur in de wereld'. De zangeres, die in het verleden al haar steun uitsprak voor Gaza, reageert hiermee voor het eerst op de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

NOS: Hulporganisaties eisen dat kabinet zich alsnog uitspreekt voor bestand GazaDe verantwoordelijkheid van het kabinet stopt niet met het geven van geld, stellen ze. 'Zij zijn ook medeverantwoordelijk voor onze hulpverlening.'

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Hulporganisaties eisen dat kabinet zich alsnog uitspreekt voor bestand GazaDe verantwoordelijkheid van het kabinet stopt niet met het geven van geld, stellen ze. 'Zij zijn ook medeverantwoordelijk voor onze hulpverlening.'

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Inslag in vluchtelingenkamp Gaza, 'meer dan vijftig doden'Een journalist van Al Jazeera die ter plekke is spreekt over een 'massaal bloedbad'.

Bron: NOS | Lees verder ⮕