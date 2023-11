Negen Israëlische militairen omgekomen in Gaza • Contact met Nederlanders in Gaza over mogelijke grensopening

Het leger heeft hun naam en rang gedeeld en zegt dat hun familie op de hoogte is gesteld. De Israëlische nieuwssite Haaretz weet te melden dat de militairen omkwamen toen een antitankraket hun pantservoertuig raakte.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: 'Israëlische tanks aan de rand van Gaza-stad' • Gegijzelde Shani Louk overledenVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Israëlische tanks aan rand van Gaza-stad • 'Leger boekt geen vooruitgang'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Israëlische tanks aan rand van Gaza-stad • Israël bevestigt dood Shani LoukVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Israëlische tanks aan rand van Gaza-stad • Israël bevestigt dood Shani LoukVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Israëlische tanks naderen Gaza-stadOp een door Al Jazeera geverifieerde video zijn volgens ooggetuigen Israëlische tanks te zien, in de buurt van een belangrijke hoofdweg van Noord- naar Zuid-Gaza. Auto’s die proberen over de weg te rijden, zouden volgens ooggetuigen worden beschoten. Volgens Hamas zouden de Israëlische tanks zich inmiddels gedwongen hebben moeten terugtrekken.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NOS: Israëlische tanks aan rand van Gaza-stad • Hamas publiceert video van drie gijzelaarsVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕