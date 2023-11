Negen Israëlische militairen omgekomen in Gaza • 'Deal over opening grens Gaza is rond'

Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van een bron die over de deal is geïnformeerd. Volgens Reuters gaat de grens bij Rafah open om buitenlanders en zwaargewonden uit Gaza te evacueren. Het is nog niet duidelijk wanneer de grens opengaat of voor hoelang die open blijft.

