Bekijk de eerste beelden van de situatie bij het vluchtelingenkamp: De situatie is 'ronduit verschrikkelijk', zegt een woordvoerder van de Rode Halve Maan tegen Al Jazeera. De zusterorganisatie van het Rode Kruis is ter plaatse om hulp te bieden. De woordvoerder benadrukt dat de ziekenhuizen in de omgeving 'op instorten staan' door het tekort aan medicijnen en brandstof. 'Ziekenhuizen waren al overweldigd. Ze kunnen het toenemende aantal slachtoffers niet aan.

Inslag in vluchtelingenkamp Gaza, 'meer dan vijftig doden'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Zware luchtaanvallen Gaza: 'Zo'n oorlog in een dichtbevolkt gebied is niet te verkroppen'Huiveringwekkende beelden vanuit Gaza van de afgelopen dagen. Volgens Arabische media werden afgelopen weekend de zwaarste luchtaanvallen op Gaza uitgevoerd sinds het begin van de oorlog.

Feit of fictie: één op de drie dertienjarige draagt een bril of lenzenVanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal zei de directeur van Stichting Jantje Beton in een gesprek over buitenspelen dat één op de drie dertienjarige een bril of lenzen draagt. Kinderen zouden te weinig buiten spelen, te veel op hun telefoon zitten en dat zorgt voor slechte ogen.

Ajax één wedstrijd zonder Van 't Schip: 'Dat was een vereiste'John van 't Schip zit op 17 december niet op de bank van Ajax, als de club het opneemt tegen PEC Zwolle. De interim-trainer moet de wedstrijd aan zich voorbij laten gaan, omdat hij aanwezig wil zijn bij de bruiloft van zijn zoon.

Brobbey onder de loep: 'Een goede afmaker neemt even een milliseconde de rust'

De Vraag aan Den Haag: Mag je een Kamerzetel meenemen naar een andere partij?Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraars vraag. Wij kregen de vraag of je als Kamerlid zomaar je zetel mee mag nemen, of dat de Kamerzetel verbonden is aan een politieke partij. Onze eigen politiek redacteur Anna Pleijsier dook de wandelgangen in, op zoek naar het antwoord.

