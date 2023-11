Mexicanen jouwen Leclerc uit na crash met Pérez: 'Maar ik kon nergens heen'

Charles Leclerc was na afloop van de Mexicaanse Grand Prix de gebeten hond bij de thuisfans. De aanvaring met Sergio Pérez in de eerste bocht werd de Ferrari-coureur kwalijk genomen. Dat was onterecht. Pérez stuurde vanaf de buitenkant zelf in alsof Leclerc en Verstappen er niet waren en moest dat met een uitvalbeurt bekopen. 'Er is veel boegeroep, maar ik kon echt nergens heen', verdedigde Leclerc zich na afloop bij zijn interview in het volle Fero Sol-stadion.

Pérez gaf na afloop toe dat hij wat te optimistisch was geweest, al trok hij het boetekleed niet volledig aan. 'Het gat was er, dus ik ging ervoor nadat ik een hele goeie start had. Ik had alleen niet verwacht dat Leclerc zo laat zou remmen, want hij had niet zo veel ruimte. Met drie auto's was het heel moeilijk om het te laten werken', beschreef de Mexicaan de situatie. 'Achteraf had ik niet zo optimistisch moeten zijn, maar ik wilde graag op het podium komen.

Leclerc verrassend naar pole in Mexico, Verstappen pakt derde startplaatsCharles Leclerc heeft zaterdag poleposition gepakt voor de Grand Prix van Mexico. De Ferrari-coureur was op het Autodrómo Hermanos Rodriguez sneller dan zijn teamgenoot Carlos Sainz en regerend kampioen Max Verstappen. De snelle tijden van het Italiaanse team kwamen onverwacht. Lees verder ⮕

Verstappen snelt in Mexico naar zestiende zege dit jaar, drama Pérez in thuisraceWaar Max Verstappen zonder problemen weer een overwinning boekt in de Formule 1, is de GP van Mexico er een om te huilen voor Sergio Pérez. Lees verder ⮕

Perez verdenkt Ajacied van sabotage: ‘Hij voelt zich te goed voor deze positie’Ajax werd zondagmiddag in het Philips Stadion tegen PSV (5-2 verlies) volledig in de steek gelaten door linksback Gastón Ávila, zo luidt de analyse in ESPN's Dit Was Het Weekend. Kenneth Perez verdenkt Ávila zelfs van werkweigering. Lees verder ⮕

Perez ziet één 'voltreffer' bij Ajax: 'Ben ik echt heel erg van gecharmeerd'Diant Ramaj heeft indruk weten te maken op Kenneth Perez. De analist laat zich in het ESPN-programma Dit was het Weekend lovend uit over de doelman, en ziet hem als lichtpuntje bij Ajax. Lees verder ⮕

Perez verdenkt Ajacied van werkweigering: ‘Voelt zich te goed voor deze positie’Ajax werd zondagmiddag in het Philips Stadion tegen PSV (5-2 verlies) volledig in de steek gelaten door de linksback Gastón Ávila, zo luidt de analyse in ESPN's Dit Was Het Weekend. Kenneth Perez verdenkt Ávila zelfs van werkweigering. Lees verder ⮕

Verstappen controleert GP van Mexico • Pérez viel voor eigen fans uit bij startDit is ons liveblog over de Grand Prix van Mexico, die vanaf 21.00 uur wordt gereden. Lees verder ⮕