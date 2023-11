Perez ziet één 'voltreffer' bij Ajax: 'Ben ik echt heel erg van gecharmeerd'

heeft indruk weten te maken op Kenneth Perez. De analist laat zich in het ESPN-programma Dit was het Weekend lovend uit over de doelman, en ziet hem als lichtpuntje bij"Eén aankoop, moet ik wel zeggen, dat is denk ik echt een voltreffer: Ramaj", aldus Perez."Daar ben ik echt heel erg van gecharmeerd. Hij voegt écht iets toe aan je opbouw. Hij had één gek balletje dat heel gevaarlijk werd, maar ook zijn keeperskwaliteiten.

Dan is dit echt kwaliteit", besluit de Deen, die ondanks de vijf tegengoals erg te spreken is over de doelman. Bij GoedemorgenRamaj kwam deze zomer voor een bedrag van naar verluidt vijf miljoen over van Eintracht Frankfurt, door de inmiddels vertrokken technisch directeur Sven Mislintat. Achter Géronimo Rulli was Ramaj de beoogde tweede doelman, maar toen Rulli geblesseerd was, koos Maurice Steijn voor Jay Gorter.

