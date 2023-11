22-jarige man opgepakt na dodelijke schietpartij bij halloweenviering in Florida

De politie in de Amerikaanse stad Tampa in Florida heeft een 22-jarige man gearresteerd na een schietpartij waarbij twee mensen om het leven kwamen en achttien mensen gewond raakten. Daarbij was ook een andere schutter betrokken, maar die is voor zover bekend nog niet aangehouden. De schietpartij vond plaats in een straat waar op dat moment veel mensen alvast Halloween aan het vieren waren. De aanleiding was volgens de politie een vechtpartij tussen twee groepen.

00 uur in de nacht van zaterdag op zondag verklede mensen op straat feesten in een buurt met veel barretjes. Er klinken ongeveer twaalf schoten, gevolgd door nog eens ongeveer acht. Daarna rennen mensen weg en schuilen sommigen achter metalen tafels. Een politiewoordvoerder zegt tegen persbureau Reuters dat er 'honderden onschuldige mensen midden in het gevecht tussen de twee groepen stonden'. De Democratische burgemeester van Tampa Jane Castor, zegt dat er genoeg politie op de been was.

