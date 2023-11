Verstappen snelt in Mexico naar zestiende zege dit jaar, drama Pérez in thuisrace

Het was Jantje huilt, Jantje lacht bij Red Bull tijdens de Grand Prix van Mexico zondagavond. Max Verstappen is vol overtuiging naar zijn zestiende zege van het seizoen geracet, terwijl Sergio Pérez in zijn thuisrace al voor de eerste bocht klaar was door een botsing met Charles Leclerc. De zestiende zege van Verstappen betekende een recordaantal overwinningen in één seizoen in de Formule 1. Het vorige record stond op vijftien, vorig jaar behaald door de Nederlander.

Al na tien rondes had de Nederlander een gat geslagen van ruim drie seconden op Leclerc. De Monegask had zo'n zelfde gat ten opzichte van zijn teamgenoot Sainz. Daarachter probeerde Lewis Hamilton richting het podium te kruipen. De Brit had Daniel Ricciardo al vrij snel te pakken en klom naar plek vier. Verstappen besloot na twintig rondes om voor het eerst naar binnen te gaan. Hij wisselde van medium naar harde banden en viel even terug naar de zevende plek.

