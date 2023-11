Leeds-manager zet Summerville op scherp na lof: 'Daar gaat het om'

"Hij voelt zich hierin meer op zijn gemak, ook dankzij het harde werk bij Thorp Arch, op het trainingsveld. Dat is omdat we hem altijd in een situatie brengen waarin hij moet finishen of de eindpass moet vinden. Hij is zeker op de goede weg, maar het gaat om consistentie. Kwaliteit moet over een langere termijn geleverd worden", meent Farke, die Summerville aanmoedigt door te gaan met waar hij mee bezig is."Ga zo door. Ook in de komende wedstrijden.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VI_NL: 'Ik verwacht dat er een serieuze club zich gaat melden voor Summerville'Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Summerville dankzij werklust belangrijke man in Engeland: 'Kom op, ga zo door'Leeds-trainer Daniel Farke prijst de harde werklust van Crysencio Summerville. Volgens de Duitse coach ligt dat ten grondslag aan de uitstekende vorm waarin de buitenspeler op dit moment in verkeert.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Spakenburg dolt Ajax na volgende bekerstunt: 'Uit maken we daar aardige kans'Het is Spakenburg ook dit seizoen weer gelukt om een club uit het betaald voetbal uit te schakelen. Nadat vorig jaar FC Groningen en FC Utrecht op de pijnbank gingen, was nu Helmond Sport aan de beurt. Als het aan Spakenburg ligt blijft het ook dit seizoen niet bij de tweede ronde.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: ‘Bij Ajax staken ze onze bus in brand, daar zijn mensenlevens gered’Wesley Sonck heeft teruggeblikt op de fatale brand in 2003 die de spelersbus van Ajax volledig in de as legde. De oud-spits van de Amsterdammers merkte de brand twintig jaar geleden als een van de eersten op en meent dat er levens zijn gered.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: ‘Bij Ajax staken ze onze bus in brand, daar zijn mensenlevens gered’Wesley Sonck heeft teruggeblikt op de fatale brand in 2003 die de spelersbus van Ajax volledig in de as legde. De oud-spits van de Amsterdammers merkte de brand twintig jaar geleden als een van de eersten op en meent dat er levens zijn gered.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Ajax-optimisme na eerste werkdag van Van 't Schip: 'Hamerde daar erg op'Branco van den Boomen is positief over de eerste werkdag van John van 't Schip bij Ajax. De middenvelder zag dat de interim-trainer heel erg de nadruk legde op het teamgevoel, vertelt hij aan Ajax TV.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕