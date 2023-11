Spakenburg dolt Ajax na volgende bekerstunt: 'Uit maken we daar aardige kans'

El Azzouti was dan ook erg blij met zijn heldenrol en doelpunt tegen Helmond Sport. Daarnaast kon hij het niet laten om nog een kleine sneer naar Ajax uit te delen."We hebben natuurlijk gewoon een plan in de wedstrijd. Floris heeft in de competitie weinig gespeeld. De trainer zei dat dit een wedstrijd was waarin hij lekker mocht gaan knallen. Ik denk dat je tegenVan der Linden stond vorig seizoen nog voor een overstap naar FC Groningen, maar besloot bij Spakenburg te blijven.

VOETBALPRIMEUR: Spakenburg vol vertrouwen na volgende bekerstunt: 'Ajax-uit maak je aardige kans'Het is Spakenburg ook dit seizoen weer gelukt om een club uit het betaald voetbal uit te schakelen. Nadat vorig jaar FC Groningen en FC Utrecht op de pijnbank gingen, was nu Helmond Sport aan de beurt. Als het aan Spakenburg ligt blijft het ook dit seizoen niet bij de tweede ronde.

VOETBALPRIMEUR: Wild gerucht uit Engeland: Liverpool gecharmeerd van 'veelzijdige Ajax-sensatie'Een opmerkelijk gerucht uit Engeland: Liverpool houdt de verrichtingen van Devyne Rensch in de gaten, aldus Football Insider, dat de twintigjarige verdediger als 'Ajax-sensatie' bestempeld. The Reds zouden in de Ajax-rechtsback een 'veelzijdige' aanwinst zien.

Bevestiging uit Amsterdam: Van 't Schip maakt seizoen af bij Ajax

