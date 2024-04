Kenneth Perez: Alex Kroes zou zwak zijn als hij moet samenwerken met Michael van Praag

als hij moet samenwerken met Michael van Praag, stelt Kenneth Perez . De voorzitter van de raad van commissarissen stuurt aan op een ontslag van de geschorste algemeen directeur .op ESPN wordt de trainersvacature bij Ajax besproken. Louis van Gaal wordt genoemd als geschikte kortetermijnoplossing."Van Gaal en Kroes schijnen graag samen te willen werken", zegt presentator Wouter Bouwman. Kroes heeft zich nog niet neergelegd bij een definitief vertrek uit Amsterdam.

"Van Praag en Kroes staan lijnrecht tegenover elkaar. Als het een poldermodel wordt, dat ze toch weer samen gaan werken, zou ik dat bizar vinden", stelt Perez."Als Alex Kroes dan toch terug gevraagd wordt... Als hij moet samenwerken met iemand die hem er zó graag uit wil hebben, dan zou ik dat een héél, héél zwakke zet van Kroes vinden."Perez benadrukt dat Kroes niet moet willen terugkeren zolang Van Praag bij Ajax werkt.

