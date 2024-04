Ajax'ın genel müdürü Alex Kroes'in maçta bulunması

Alex Kroes werd dinsdagochtend geschorst als algemeen directeur van Ajax , maar twee dagen later is hij wel aanwezig bij de wedstrijd tussen Ajax en Go Ahead Eagles . Kroes verwierf ruim 17.000 aandelen, een week voor zijn Ajax -aanstelling in augustus 2023 werd bekrachtigd. Toen dat uitlekte, schorste de raad van commissarissen hem op verdenking van handel met voorkennis. Toch is hij donderdagavond aanwezig bij Ajax - Go Ahead Eagles .

'Wel toont hij zich met z'n precaire aanwezigheid strijdbaar, om eventueel terug te keren bij de Amsterdamse club.' Kroes nam plaats in het gedeelte van de Johan Cruijff ArenA dat is gereserveerd voor leden. Hij is sinds zijn negende lid van Ajax en weet zich nog steeds gesteund door de bestuursraad, die een grote vinger in de pap heeft binnen de Amsterdamse club. Sinds de schorsing staan de raad van commissarissen onder leiding van Michael van Praag en Kroes lijnrecht tegenover elkaar

