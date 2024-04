Onrust bij Ajax nog niet voorbij, volgens Kenneth Perez

De onrust bij Ajax is nog lang niet voorbij, vermoedt Kenneth Perez . De geschorste algemeen directeur Alex Kroes zat donderdag 'gewoon' op de tribune van de Johan Cruijff ArenA tijdens het gelijkspel van Perez denkt dat Kroes er niet voor niets zat."Het is een statement", aldus de ESPN-analist, die constateert dat de strijd nog niet gestreden is."Dit wordt smullen voor de mensen die van drama houden.

Wie gaat dit overleven en wie niet? En wie speelt de spelletjes het beste? Dit is nog niet voorbij." Kroes weet zich gesteund door de bestuursraad, die volgens Perez 'nog niet klaar is' met de geschorste directeur."Als iedereen doet wat hij of zij moet doen, is het niet ingewikkeld. Maar het wordt wel ingewikkeld wanneer je het niet voor elkaar hebt."De rol van de raad van commissarissen, die Kroes de wacht heeft aangezegd, en bestuursraad wordt wel heel groot, ziet Perez."Tot drie jaar geleden heb ik daar niets vernomen bij Ajax, toen alles crescendo gin

Ajax Onrust Kenneth Perez Algemeen Directeur Alex Kroes

Alex Kroes, Salı sabahı Ajax'ın genel müdürü olarak görevden uzaklaştırıldı, ancak iki gün sonra Ajax - Go Ahead Eagles maçında bulunuyor. Kroes, 2023 Ağustos ayında Ajax ataması onaylandıktan bir hafta önce 17.000'den fazla hisse satın aldı. Bu sızdığında, yönetim kurulu içeriden bilgiye dayalı ticaret şüphesiyle onu görevden uzaklaştırdı. Yine de, Amsterdam kulübüne geri dönebilmek için mücadeleci bir şekilde orada olduğunu gösteriyor.

