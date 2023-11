Jaarlijks 190.000 kilo medicijnresten in sloot

Jaarlijks komt er 190.000 kilo aan medicijnresten in de sloot en dat is giftig voor het onderwaterleven. In waterschap De Dommel komt een dure installatie om het water te zuiveren, maar het waterschap voorkomt liever dat medicijnen in het riool komen. 14 miljoen euro uitgeven aan een waterzuiveringsinstallatie. Het is een grote investering, maar waterschap De Dommel is bereid het bedrag neer te leggen. De nieuwe ozon-installatie kan namelijk 70 procent van de medicijnresten uit het water halen.

En dat is volgens watergraaf Erik de Ridder hard nodig. Medicijnresten niet gefilterd De effecten van zulke resten op het onderwaterleven zijn namelijk groot, waarschuwt hij. "Wat je ziet, is dat vissen eronder te lijden hebben. Bijvoorbeeld doordat ze van geslacht kunnen veranderen, gedragsveranderingen ondergaan en hun weefsel kan worden aangetast." Een groot deel van de medicijnresten die we uitplassen of uitpoepen komt uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht

