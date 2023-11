Ruzies en problemen bekoelen de relatie tussen China en Amerika

Ruzies over chiptechnologie en een vermeende Chinese spionageballon boven de VS: zomaar twee voorbeelden in een serie problemen die de relatie tussen Peking en Washington flink hebben bekoeld. Doorbraken worden er niet verwacht in San Francisco, tijdens de langverwachte ontmoeting van de Amerikaanse president Biden en zijn Chinese collega Xi Jinping. Toch lijkt de dooi voorzichtig te zijn ingezet.

Op ramkoers lagen ze, China en Amerika, na het bezoek van parlementsvoorzitter Nancy Pelosi aan Taiwan, vorig jaar zomer. Een Chinese propagandist opperde het idee om haar vliegtuig uit de lucht te schieten. Dat gebeurde niet. Wel brak China de militaire dialoog met Amerika af, de hotline werd niet meer opgenomen. Ook weigerde het nog langer met Washington over klimaat of de grensoverschrijdende aanpak van drugs te praten. Het ballonincident, begin dit jaar, was voor de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken Blinken reden om zijn geplande trip naar Peking af te blaze

:

NOS: ASML steeds verder meegesleept in chipstrijd tussen VS en ChinaNieuwe restricties betekenen nog meer exportbeperkingen voor ASML. En de kans bestaat dat hier niet bij blijft.

Bron: NOS | Lees verder »

NOS: ASML steeds verder meegesleept in chipstrijd tussen VS en ChinaNieuwe restricties betekenen nog meer exportbeperkingen voor ASML. En de kans bestaat dat hier niet bij blijft.

Bron: NOS | Lees verder »

NOS: ASML steeds verder meegesleept in chipstrijd tussen VS en ChinaNieuwe restricties betekenen nog meer exportbeperkingen voor ASML. En de kans bestaat dat hier niet bij blijft.

Bron: NOS | Lees verder »

NOS: ASML steeds verder meegesleept in chipstrijd tussen VS en ChinaNieuwe restricties betekenen nog meer exportbeperkingen voor ASML. En de kans bestaat dat hier niet bij blijft.

Bron: NOS | Lees verder »

NOS: Ziekenhuisdirecteur: nog 650 patiënten in al-Shifa • VN herdenkt omgekomen hulpverlenersIn dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Israël en Hamas.

Bron: NOS | Lees verder »

NOSVOETBAL: Oranje heeft nog één zege nodig, Italië, Polen en Kroatië tussen hoop en vreesIn de laatste speelrondes van de EK-kwalificatie vallen komende dagen de beslissingen. Lees hier welke landen zich nog moeten plaatsen voor het toernooi in Duitsland.

Bron: NOSvoetbal | Lees verder »