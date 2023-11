Israëlische leger valt grootste ziekenhuis van Gaza-Stad binnen

Het Israëlische leger heeft vannacht een inval gedaan in het grootste ziekenhuis van Gaza-Stad. Israël zegt dat het gaat om een 'precieze en gerichte operatie tegen Hamas in een bepaald gebied in het al-Shifa-ziekenhuis'. Volgens Israël en de Verenigde Staten zit er een commandopost van Hamas onder het ziekenhuis. Een woordvoerder van het Israëlische leger noemt het ziekenhuis 'misschien wel het kloppende hart' van Hamas. Hamas zelf ontkent dat het op die locatie een commandopost heeft.

'Er zijn alleen artsen, patiënten en thuisloze mensen.' Ook de directeur van het ziekenhuis zegt dat Hamas er geen post heeft. Het leger zegt Hamas gisteren te hebben gewaarschuwd om alle militaire activiteiten in het gebouw binnen 12 uur te beëindigen. 'Maar dat hebben ze helaas niet gedaan.' Het door Hamas geleide ministerie van Volksgezondheid in de Gazastrook zegt dat het complex vannacht vanuit het westen werd bestormd door Israëlische troepe

:

NOS: 'Gelekt Israël-memo ambassade nieuw signaal verdeeldheid bij overheid'Volgens de defensieattaché van de ambassade heeft het Israëlische leger 'de intentie om bewust enorme vernietiging aan te richten aan de infrastructuur en civiele centra' in Gaza.

Bron: NOS | Lees verder »

NOS: Bewijs voor Hamas-activiteit onder ziekenhuis Gaza? Israël publiceert videoIsraël heeft voor het eerst een video gepubliceerd waarin de kelders van een Gazaans ziekenhuis worden getoond. Volgens Israël gebruikt Hamas deze locatie als uitvalsbasis, maar het bewijs daarvoor is dun.

Bron: NOS | Lees verder »

NOS: Situatie ziekenhuis Gaza blijft ernstig: 'Artsen moeten zware keuzes maken'In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Israël en Hamas .

Bron: NOS | Lees verder »

EENVANDAAG: 'Mijn stelregel: nooit de davidster': cartoonisten over wat ze wel en niet over oorlog Hamas en Israël tekenenCartoonisten staan erom bekend harde maatschappijkritiek te uiten in tekeningen. Maar hoe doen ze dat als iets ontzettend gevoelig ligt, zoals de oorlog in de Gazastrook? 'Een karikatuur met een grote neus en davidster zul je mij niet zien tekenen.'

Bron: EenVandaag | Lees verder »

NOS: Ziekenhuisdirecteur: nog 650 patiënten in al-Shifa • VN herdenkt omgekomen hulpverlenersIn dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Israël en Hamas .

Bron: NOS | Lees verder »

NOS: Ziekenhuisdirecteur: nog 650 patiënten in al-ShifaIn dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Israël en Hamas .

Bron: NOS | Lees verder »