Internet langzaam weer op gang in Gaza • 'Dodental Gaza boven de 8000'

Het Palestijnse telecombedrijf Paltel zegt dat de landlijnen en het telefoon- en internetnetwerk in de Gazastrook langzaam weer worden hersteld. 'Onze technische teams werken ijverig aan het herstellen van de schade aan de interne netwerkinfrastructuur onder uitdagende omstandigheden', schrijft het bedrijf op X.

Inwoners van Gaza merkten de afgelopen uren al dat ze weer bereik hadden, en ook familieleden in het buitenland zeiden dat ze weer contact kregen, meldt Al Jazeera. 'Iedereen kan zijn familie nu weer bereiken', zegt een Palestijn die in Finland woont en zijn moeder in Gaza weer aan de lijn kreeg. 'Maar niemand weet hoe lang het zal duren.'

