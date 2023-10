Opnieuw Israëlische grondtroepen in Gaza • 'Tientallen doden bij bombardementen op Gaza'

Zeker veertig inwoners van de Gazastrook zijn bij Israëlische bombardementen van vannacht en vanochtend gedood, meldt Al Jazeera. De Arabische zender baseert zich op een ziekenhuisbron en op het Palestijnse persbureau Wafa, dat is verbonden aan de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever.

Ook de aan Hamas gelieerde nieuwszender QNN maakt melding van doden. Bij nachtelijke aanvallen op de zuidelijke stad Khan Younis zijn volgens Al Jazeera vijftien mensen gedood. Een verslaggever in de stad spreekt van doorlopende bombardementen op de Gazastrook, 'tapijtbombardementen van elk deel, elke stad, elke buurt van Gaza'. Het Israëlische leger zegt dat het alleen Hamas-doelen aanvalt.

Man schiet rond de 20 mensen dood in restaurant en bowlinghal in VS, ook tientallen gewondenIn de Amerikaanse stad Lewiston heeft een schutter een bloedbad aangericht op zeker twee plekken. De man liep een bowlingcentrum en een restaurant in en opende daar het vuur. Lees verder ⮕