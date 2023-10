Gevechten in Gaza, maar het lijkt nog niet het verwachte grondoffensief • Internet plat in Gaza

Hamas zegt dat strijders op twee plekken in de Gazastrook vechten tegen Israëlische troepen. De gewapende tak van Hamas meldt confrontaties in Beit Hanoun, in het noorden, en in Bureij, in het midden van Gaza. Hamas spreekt in een verklaring van 'gewelddadige confrontaties op de grond'.

Israëlische media schreven eerder op vrijdagavond dat Palestijnse bronnen melden dat Israëlische troepen met tanks het gebied waren binnengetrokken. Israël kondigde aan de grondoperaties 'uit te breiden', maar het is niet duidelijk of dit het begin is van de grondoorlog waar al weken over gesproken wordt. Woordvoerder Peter Lerner van de Israëlische strijdkrachten zei later op de avond dat de operaties niet de start van het grondoffensief zijn.

Lees verder:

NOS »

Opnieuw Israëlische grondtroepen in Gaza • 'Tientallen doden bij bombardementen op Gaza'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Onrust bij treinstation: gevechten tussen supporters Brighton en AjaxHet is onrustig bij het treinstation van Brighton voor het Europa League-duel tussen de plaatselijke trots en Ajax. De politie moet alle zeilen bijzetten om de supportersgroepen uit elkaar te houden. Lees verder ⮕

'Gesprekken over vrijlating gijzelaars vorderen' • Gewonden bij raketaanval op Tel AvivVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Israelische leger: vanavond meer acties op de grond in de GazastrookVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Israëlische leger: meer grondoperaties in Gazastrook, ook zware luchtaanvallenVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Israëlische leger intensiveert grondoperaties in GazastrookVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕