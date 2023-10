Geïrriteerde Advocaat fluit Maduro terug: 'Kan wel wat rustiger'

tegen Brighton. De ervaren oefenmeester, als analist aanwezig bij Veronica, vindt dat de interim-trainer van de Amsterdammers het 'wat rustiger aan' moet doen.Maduro vertelde onder meer dat hij 'nu wel op maximale inzet hoopt', net als de tactische aanpassingen die hij heeft gedaan. Advocaat reageert fel op die uitspraken."Dat heeft hij snel gedaan in twee dagen", aldus, die vindt dat er sprake is van rancune.

Ook Wim Kieft denkt dat Maduro wat hoog van de toren blaast."Je moet ook reëel zijn, het zijn twee wedstrijden. Daarna komt er iemand anders. Natuurlijk mag hij het doen zoals hij zelf wil, maar ik zou niet al te veel veranderen en denken dat het resultaat oplevert."Sainz niet aanwezig in Mexico: 'Hij voelt zich niet lekker'

Nederland Headlines

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

Advocaat spreekt klare taal over Maduro: 'Dan gaat hij eruit'Bij de voorbeschouwing op de Europese duels van donderdagavond gaan Wim Kieft en Dick Advocaat bij Veronica in op de huidige situatie bij Ajax, waar Hedwiges Maduro momenteel de honneurs waarneemt na het ontslag van Maurice Steijn. De rol van Maduro in het ontslag wordt daarbij onder de loep genomen. Lees verder ⮕

Maduro: ‘Verhaal van De Telegraaf klopt niet, daar kan ik heel stellig in zijn’Hedwiges Maduro stelt dat de reconstructie die woensdag in De Telegraaf stond over de gebeurtenissen bij Ajax niet waar is. De oud-middenvelder gaf woensdagavond in aanloop naar het Europa League-duel van donderdag met Brighton & Hove Albion zijn eerste persconferentie als interim-coach van Ajax. Lees verder ⮕

Maduro: ‘Verhaal van De Telegraaf klopt niet, daar kan ik heel stellig in zijn’Hedwiges Maduro stelt dat de reconstructie die woensdag in De Telegraaf stond over de gebeurtenissen bij Ajax niet waar is. De oud-middenvelder gaf woensdagavond in aanloop naar het Europa League-duel van donderdag met Brighton & Hove Albion zijn eerste persconferentie als interim-coach van Ajax. Lees verder ⮕

Maduro moet waken voor deze valstrik van Brighton: 'Dan kan Ajax echt profiteren'Ajax neemt het donderdag op tegen het gevaarlijke en tactische Brighton, waar de Amsterdammers op zoek gaan naar de eerste zege in de Europa League. De Engelse opponent krijgt veel lof, maar in VP Onder de Loep worden ook de zwaktes van de ploeg van Roberto de Zerbi bloot gelegd. Lees verder ⮕

Advocaat zwaar onder de indruk: 'Feyenoord heeft net iets meer dan PSV'Dick Advocaat is onder de indruk van Feyenoord, dat woensdagavond SS Lazio overklaste in de Champions League (3-1). 'Geweldig', zo typeert hij het spel van zijn oude club. Lees verder ⮕

Maduro spreekt zich uit bij Ajax: lees alles van zijn eerste persco hier terugHedwiges Maduro geeft woensdagavond zijn eerste persconferentie als trainer van Ajax, in aanloop naar het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion. De voormalig Oranje-international neemt voorlopig de honneurs waar in Amsterdam, nu Maurice Steijn is ontslagen. VoetbalPrimeur doet live verslag van de persconferentie. Lees verder ⮕