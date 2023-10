Telstar straft viertal dat weigert regenboogshirt te dragen niet: 'Zijn topgasten'

Snoei nuanceert echter de beeldvorming dat Telstar niet achter de spelers zou staan."Het shirt is onderdeel van Telstar All Together, een campagne waarmee de club wil laten zien voor verbinding en inclusie te staan", zo zegt de oefenmeester voor de camera van de NOS."Het shirt staat er vooral voor dat iedereen welkom is en dat is echt Telstar. Het idee dat deze spelers daar niet achter staan, klopt niet. Het zijn vier topgasten.

Voor de keuze van het viertal om het shirt niet te dragen, moet volgens Snoei juist ook begrip zijn."Tolerant zijn betekent dat wij hun keuze óók moeten respecteren", zo stelt de trainer, die aangeeft dat de spelers geen straf tegemoet hoeven te zien."De boodschap gaat juist om tolerantie. Als er nog meer consequenties aan zouden zitten, respecteren wij niet wat zij hebben besloten.

