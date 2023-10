Advocaat zwaar onder de indruk: 'Feyenoord heeft net iets meer dan PSV'

Advocaat werd in 2021 opgevolgd door Arne Slot, die Feyenoord heeft gereanimeerd en zijn ploeg woensdagavond naar de eerste plek in de Champions League-groep leidde. De manier waarop spreekt"Lazio was wel zeer, zeer zwak, maar ze wisten zich ook geen raad met Feyenoord", gaat Advocaat verder."Feyenoord heeft net iets meer dan PSV.

Het is allemaal net iets agressiever en scherper."Wim Kieft noemt Feyenoord 'stabiel' en 'heel volwassen'."Ze doen geen gekke dingen." Advocaat haakt in:"Als Feyenoord zoals PSV tegen RC Lens zou hebben gespeeld, kregen ze het ook wel wat moeilijker. Dat is een vervelende ploeg."FIA reageert op controverse na diskwalificatie voor Hamilton en Leclerc

Nederland Headlines

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

Ajax blijkt veel succesvoller dan PSV en Feyenoord in opleiden van spelersAjax is de club die verantwoordelijk is voor het opleiden van de meeste spelers in de 48 grootste hoofdcompetities ter wereld, zo becijfert CIES. De Amsterdammers troeven daarmee de Portugese topclubs Benfica en Sporting Portugal, die op plek twee en drie komen, af. Lees verder ⮕

Sarri onder de indruk: 'Feyenoord verloor onterecht bij Atlético'Lees meer Lees verder ⮕

Rode kaart in slotfase kost Feyenoord Onder 19 foutloze status in Youth LeagueFeyenoord Onder 19 heeft een 2-0 voorsprong tegen de leeftijdsgenoten van Lazio uit handen gegeven. De ploeg van trainer Robin van Persie kwam dankzij Djomar Giersthove en Jaden Slory op een dubbele voorsprong en leek hard op weg naar een zege. Lees verder ⮕

Rode kaart in slotfase kost Feyenoord Onder 19 foutloze status in Youth LeagueFeyenoord Onder 19 heeft een 2-0 voorsprong tegen de leeftijdsgenoten van Lazio uit handen gegeven. De ploeg van trainer Robin van Persie kwam dankzij Djomar Giersthove en Jaden Slory op een dubbele voorsprong en leek hard op weg naar een zege. Lees verder ⮕

LIVE: PSV onder druk in openingsfase, Lens krijgt grote kansPSV gaat dinsdag in Frankrijk op zoek naar zijn eerste zege in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van Peter Bosz neemt het vanaf 21.00 uur op tegen RC Lens. In dit liveblog mis je niets van de wedstrijd. Lees verder ⮕

De Nationale Nieuwsquiz met Dick WesterveldNieuwsjunks en -kenners kunnen iedere dag meespelen met De Nationale Nieuwsquiz. Wat is je bijgebleven van de afgelopen vierentwintig uur? Luister om kwart over elf naar NPO Radio1 en speel mee! Vandaag speelt Dick Westerveld! Lees verder ⮕