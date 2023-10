Advocaat spreekt klare taal over Maduro: 'Dan gaat hij eruit'

Bij de voorbeschouwing op de Europese duels van donderdagavond gaan Wim Kieft en Dick Advocaat bij Veronica in op de huidige situatie bij Ajax, waarmomenteel de honneurs waarneemt na het ontslag van Maurice Steijn. De rol van Maduro in het ontslag wordt daarbij onder de loep genomen. Steijn zou door hebben gewild bij"Dat is not done. Je staat altijd achter je coach", stelt Kieft over Maduro, wiens kritiek via psycholoog Annemieke Zijerveld naar buiten zou zijn gekomen.

"Maduro is natuurlijk een belangrijke pion", vervolgt Advocaat."Als dat soort mensen iets gaan zeggen over jouw functioneren, dan kun je er niet mee doorgaan." Op de vraag of het Maduro kwalijk te nemen is, gezien het beroepsgeheim, geeft Advocaat antwoord."Hij mag het niet vertellen, al zou het waar zijn. Dan moet je het tegen Steijn zelf zeggen en niet tegen een psycholoog. Als het waar is, dan vind ik het logisch dat Steijn ermee stopt.

