Friese partij tegen Boer zoekt Vrouw: laat Friezen Fries praten

De cameraploeg kon de gesprekken in het Fries niet volgen en wist daardoor niet goed wat er wanneer gefilmd moest worden, zei KRO-NCRV tegen de Leeuwarder Courant. Daarom werd overgeschakeld naar het Nederlands.

Om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt, biedt de FNP de crew van het televisieprogramma een cursus Fries aan."Dan kunnen de deelnemers hun hart echt laten spreken en zullen de kijkers de authenticiteit des te meer waarderen", aldus Land-Dotinga.Fans van Ferry Bouman kunnen hun worstenbroodjes vast gaan opwarmen in de oven, want het is bijna zo ver. Vanaf vrijdag…Drie dagen na zijn dood is Hollywood nog steeds in shock door het plotselinge overlijden van Matthew Perry.

