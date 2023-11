Bekerstunt in Overijssel: armoedig Heracles heeft niets te vertellen bij HHC

Kort na een afstandsknal van Brian De Keersmaecker (Heracles) kon het thuispubliek voor het eerst volop juichen. Matias Jones (ex-SC Cambuur en FC Groningen) kopte raak uit een corner: 1-0. Voor rust kon Heracles, dat door coach John Lammers op liefst zeven plaatsen was gewijzigd, daar alleen een schot in het zijnet van Bryan Limbombe tegenover zetten.

Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.Na rust ging het van kwaad tot erger. Onder impulsen van invaller Thomas Bruns probeerde Heracles het wel, maar was het woord al snel weer aan de thuisploeg. Uitgerekend Jesper Drost, die tussen 2018 en 2020 in Almelo speelde, zorgde voor 2-0. Hij verlengde de bal met zijn hoofd en zorgde voor een tweede vreugde-explosie.

In de slotfase kon HHC zonder al te veel moeite overeind blijven. De grootste kansen waren zelfs nog voor de gastheer, maar gescoord werd er niet meer. Zodoende krijgt de slechte serie van de Heraclieden een vervolg. Het bekerduel was al de vierde wedstrijd op rij waarin er niet gewonnen werd door de verliezend bekerfinalist van 2012. In de competitie werd achtereenvolgens verloren van Go Ahead Eagles (4-0), gelijkgespeeld tegen FC Twente (2-2) en verloren van SC Heerenveen (3-0).

Bij HHC is het voorlopig feest. Zo zongen de fans al over een Europese campagne in het volgende seizoen. Zaterdag zal de champagne uit de benen moeten zijn als een treffen met ADO '20 wacht. En dan hopen de Hardenbergers de slechte serie in de competitie achter zich te laten. Aan de gemoedstoestand zal het in ieder geval niet liggen.

