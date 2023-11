Vrouw die zich dreigde op te blazen op Parijs station neergeschoten door politie

Volgens een regeringswoordvoerder is zij eerder veroordeeld voor het bedreigen van patrouillerende agenten en zijn er zorgen over haar mentale gezondheid. Twee politiebronnen zeggen dat de vrouw vanwege mogelijke radicalisering op een lijst is gezet, maar kunnen niet vertellen of haar naam er nog steeds op staat. Sinds deze maand hoogste dreigingsniveau in Frankrijk Het metrostation waar de vrouw is neergeschoten, ligt in de buurt van de Bibliothèque nationale de France.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Parijse politie schiet vrouw neer die zou hebben gedreigd met bomReizigers schakelden de politie in omdat de vrouw bedreigingen zou hebben geroepen. Franse media schrijven dat de vrouw ook 'Allahoe akbar' riep.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Griekspoor met speels gemak door naar laatste zestien in ParijsTallon Griekspoor bereikt op het materstoernooi in Parijs zonder al te veel moeite de laatste zestien. Hij verslaat de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina in twee sets. Mogelijk wacht Novak Djokovic in de volgende ronde.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NUSPORT: Griekspoor treft mogelijk Djokovic na simpele tweederondepartij in ParijsTallon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Parijs. De Nederlander was in twee sets te sterk voor de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. In de volgende ronde treft Griekspoor mogelijk Novak Djokovic.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NUSPORT: Samenvatting: Griekspoor eenvoudig naar derde ronde in ParijsTallon Griekspoor heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het Masters-toernooi in Parijs door een zege op Alejandro Davidovich Fokina.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Griekspoor met speels gemak door naar laatste zestien in ParijsTallon Griekspoor bereikt op het materstoernooi in Parijs zonder al te veel moeite de laatste zestien. Hij verslaat de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina in twee sets.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NUSPORT: Gefrustreerde Griekspoor zet goede vorm door en bereikt tweede ronde in ParijsTallon Griekspoor heeft zich maandag verzekerd van een plek in de tweede ronde van het Masters-toernooi van Parijs-Bercy. De nummer 23 van de wereld versloeg de Amerikaan Christopher Eubanks in drie sets: 6-7 (2), 6-3 en 6-4.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕