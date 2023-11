Heracles beleeft totale afgang en wordt uitgeschakeld door amateurs van HHC

Nadat Bryan Limbombe vervolgens op slag van rust in het zijnet had geschoten met een vlammend schot, besloot Lammers bij aanvang van de tweede helft twee wissels door te voeren. Thomas Bruns en Mario Engels kwamen binnen de lijnen voor meer stootkracht voorin.

Bruns dook al snel gevaarlijk op voor Maats, maar vond de doelman van HHC op zijn weg. Na een uur spelen was het vervolgens aan Drost om de score te verdubbelen. Opnieuw een indraaiende standaardsituatie, ditmaal een vrije trap, en opnieuw moest De Keijzer een antwoord schuldig blijven: 2-0.

Lammers had even voor de 2-0 Hansson binnen de lijnen gebracht voor Mohamed Sankoh en zag de Zweed meteen voor gevaar zorgen. Zijn schot, na een actie vanaf de linkerkant van het veld, werd echter gekeerd door Maats. De rebound van Bruns ging rakelings langs de paal.

Heracles werd naarmate de wedstrijd vorderde gevaarlijker, maar mocht van geluk spreken dat Ashwin Manuhutu het duel niet in het slot gooide. De verdediger stuitte van dichtbij op De Keijzer. De thuisploeg, die in de omschakeling nog een paar keer gevaarlijk dreigde te worden, hield betrekkelijk eenvoudig stand tegen de Eredivisionist.Voor Heracles Almelo is het bekeravontuur al in een vroeg stadium ten einde gekomen.

