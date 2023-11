Engelse media fileren Manchester United en Ten Hag na ‘horrorshow’

“Newcastle vertrapt United en voert de druk op Ten Hag op”, schrijft The Guardian. “Misschien moet Ten Hag zich binnenkort echt zorgen gaan maken over zijn baan. De gieren cirkelen rond boven de manager. Alle tegendoelpunten had United aan zichzelf te wijten. Op het veld was een gebrek aan eenheid en vertrouwen zichtbaar. Als Ten Hag niet snel een ommekeer voor elkaar krijgt, moet hij er binnenkort mee stoppen. Hij moet echt terug naar de tekentafel.

The Expressrept zelfs over 'een vernedering' van Manchester United. “Het werd een horrorshow in de eerste helft. Het ziet er niet goed uit voor Ten Hag. Hij staat stevig onder druk en de uitfans hielpen hem nog een handje door massaalte zingen. Ten Hag kan zich niet meer van dit soort avonden permitteren, als hij wil voorkomen dat hij de kleedkamer niet meer achter zich heeft staan.”Ten Hag trok na de zoveelste nederlaag van dit seizoen het boetekleed aan, al bleef hij wel strijdbaar.

Ik neem mijn verantwoordelijkheid, maar ik zie dit ook als een uitdaging. We moeten bij elkaar blijven en samen zullen we vechten om betere resultaten te halen.”De druk op Erik ten Hag wordt groter en groter, zo concluderen de Engelse media. Woensdagavond ging Manchester United in de EFL Cup kansloos onderuit tegen Newcastle United (0-3). Ten Hag, die...

