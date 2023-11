Manchester United moet recordbedrag betalen bij ontslag Ten Hag

Ten Hag heeft nog ruim anderhalf jaar een contract bij United, maar zit op de schopstoel vanwege de huidige achtste plek in de Premier League. Ook overwintering in de Champions League - United staat derde in Groep A - is geen uitgemaakte zaak. En dus gonst het van de geruchten over een vroegtijdige breuk.Mocht United besluiten om Ten Hag de laan uit te sturen, dan kan de in Haaksbergen geboren oefenmeester ruim 17 miljoen euro tegemoet zien.

Fabrizio Romano wist maandag te melden dat de positie van Ten Hag voorlopig nog niet ter discussie staat. De tegenvallende resultaten vanTen Hag en United hebben vijf van de eerste tien competitiewedstrijden verloren. Na de pijnlijke 0-3 nederlaag tegen stadsgenoot en aartsrivaal Manchester City leek de Nederlander andermaal de kwaliteiten van zijn selectie in twijfel te trekken.."Ik kan niet op dezelfde manier spelen. De spelers bepalen hoe je speelt.

