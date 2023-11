Drukte op snelwegen na ongevallen, A2 weer vrijgegeven

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De ANWB sprak van een aanrijding tussen twee bestelbusjes. Ook is het onduidelijk of er gewonden zijn gevallen bij het ongeluk.Op de A58 van Tilburg naar Breda gebeurde ter hoogte van Bavel een ongeluk. De linkerrijstrook ging daar dicht en dat zorgde voor een vertraging van twintig minuten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NPORADIO1: Stand.nl: 'We moeten af van het idee: hoe hoger hoe beter in het onderwijs'Tekst volgt.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Stand.nl: 'We moeten af van het idee: hoe hoger hoe beter in het onderwijs'Als je klaar bent met de havo of het vwo en je wil een mbo-opleiding tot kapper, bakker, of schilder kiezen, dan zou dat net zo'n logische optie moeten zijn als een universitaire opleiding. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf doet een oproep in een brief aan eindexamenleerlingen.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

OMROEPBRABANT: Snel nog even een doekje over het familiegraf, want het is AllerzielenTonia Koevoets verzorgt daags voor Allerzielen liefdevol de laatste rustplaats van haar opa en oma op het kerkhof in Sint Willebrord. Veel dorpelingen waren haar al voor, want overal sieren witte en gele chrysanten de graven. “Als er geen bloemetje bij een graf staat, dan kijk ik altijd of ik er nog eentje over heb. Anders vind ik het zielig.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Live: SC Cambuur - MVV Maastricht, Donderdag 2 november 2023De complete wedstrijdpagina van SC Cambuur tegen MVV Maastricht (KNVB Beker) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Fietser gewond door botsing met auto in EmmenHet slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

OMROEPBRABANT: Ongeluk met twee bestelbusjes op A2, meer dan een uur vertragingOp de A2 van Maastricht naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd met twee bestelbusjes. Het verkeer loopt daardoor vertraging op. Het is aansluiten in de file bij knooppunt Leenderheide. Tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp is de linkerrijstrook dicht.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕