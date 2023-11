Nieuwe klap voor Ten Hag en Manchester United, Gakpo goud waard bij Liverpool

Te beginnen zaterdag, als Manchester United in de Premier League op bezoek gaat bij Fulham. Vier dagen later wacht de uitwedstrijd tegen FC Kopenhagen in de Champions League. Gakpo belangrijk voor Liverpool, ook Kluivert scoort Gakpo was van grote waarde voor Liverpool. De Oranje-international stond na een half uur spelen op de juiste plek om de 0-1 binnen te werken. Bournemouth kwam na rust langszij via een kopbal van Justin Kluivert, die zijn eerste goal voor zijn Engelse werkgever maakte.

