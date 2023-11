Bekersprookje pur sang: Saarbrücken schrijft voetbalgeschiedenis tegen Bayern

Marcel Gaus maakte in de 96e minuut de 2-1, waarna het Ludwigsparkstadion compleet ontplofte.Gaus ontving de bal op een presenteerblaadje en schoot vervolgens raak. Manuel Neuer stond erbij en keek ernaar.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: De Ligt valt geblesseerd uit bij Bayern München in bekerduel met SaarbrückenMatthijs de Ligt is woensdagavond al vroeg in de bekerwedstrijd van Bayern München tegen FC Saarbrücken geblesseerd uitgevallen. Dat is een flinke tegenvaller, want de Oranje-international was juist net weer terug van een blessure.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NUSPORT: Dramatische avond Bayern München: afgang bij Saarbrücken én blessure De LigtBayern München heeft woensdag een dramatische avond beleefd op bezoek bij FC Saarbrücken. 'Der Rekordmeister' zag Matthijs de Ligt geblesseerd uitvallen en werd door een late treffer uitgeschakeld in de DFB-Pokal.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Live: Saarbrücken - Bayern München, Woensdag 1 november 2023De complete wedstrijdpagina van Saarbrücken tegen Bayern München (DFB Pokal) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Sensatie in DFB-Pokal: Bayern München verliest in minuut 96 van derdeklasserEen ongekende stunt in Duitsland. Bayern München ligt uit de DFB-Pokal door een 2-1 nederlaag bij 1. FC Saarbrücken. Lange tijd bleef het 1-1, waardoor een verlenging in de maak leek. Marcel Gaus bleek echter de held van de nummer vijftien (!) van de het derde Duitse niveau.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Sensatie in DFB-Pokal: Bayern München verliest in minuut 96 van derdeklasserEen ongekende stunt in Duitsland. Bayern München ligt uit de DFB-Pokal door een 2-1 nederlaag bij 1. FC Saarbrücken. Lange tijd bleef het 1-1, waardoor een verlenging in de maak leek. Marcel Gaus bleek echter de held van de nummer vijftien (!) van de het derde Duitse niveau.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

NOS: Dramatische avond Bayern: uitgeschakeld in DFB-Pokal en blessure De LigtBayern München gaat in de extra tijd onderuit tegen Saarbrücken (2-1), een club van het derde Duitse voetbalniveau. Matthijs de Ligt valt al in de eerste helft uit met een knieblessure.

Bron: NOS | Lees verder ⮕