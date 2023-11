'Details over hereniging Messi en Suárez, Barça aast op Kimmich'

Voor de Nederlandse versieHet lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.

VOETBALPRIMEUR: 'Kogel lijkt door de kerk: Suárez gaat herenigd worden met boezemvriend Messi'De kogel lijkt door de kerk: het volgende hoofdstuk in de voetballoopbaan van Luis Suárez heet Inter Miami. Dat meldt de Uruguayaanse krant El País woensdag. Bij de MLS-club wordt de 36-jarige spits van Grêmio dan herenigd met zijn boezemvriend Lionel Messi.

Bron: VoetbalPrimeur

VOETBALZONENL: Cristiano Ronaldo laat zich uitlokken door ‘Messi, Messi’ maar lacht het laatstCristiano Ronaldo heeft dinsdagavond geïrriteerd gereageerd op provocerende liederen van Al-Ettifaq-fans. De Portugees nam het met zijn club Al-Nassr in de King Cup tegen Al-Ettifaq.

Bron: voetbalzonenl

VOETBALZONENL: Cristiano Ronaldo geïrriteerd door ‘Messi, Messi’; Portugees neemt wraakCristiano Ronaldo heeft dinsdagavond geïrriteerd gereageerd op provocerende liederen van Al-Ettifaq-fans. De Portugees nam het met zijn club Al-Nassr in de King Cup tegen Al-Ettifaq.

Bron: voetbalzonenl

VOETBALPRIMEUR: SPORT1: Kimmich wil nu niet verlengen bij Bayern, Barça toonde al interesseDe toekomst van Joshua Kimmich bij Bayern München is onzeker. De 28-jarige middenvelder is nog niet van plan om zijn medio 2025 aflopende contract te verlengen, meldt SPORT1. FC Barcelona zou zomaar op de loer kunnen liggen.

Bron: VoetbalPrimeur