Haps stapt met werelddoelpunt even uit Italiaanse anonimiteit

De nummer elf van de Serie B maakte het Genoa behoorlijk lastig. Brutaal greep het zelfs de leiding. Een stunt bleef echter uit in Genoa. Met name dankzij Haps, die net als Kevin Strootman in de basisopstelling mocht beginnen.

Vlak na rust stond de dertiger op. Met een kiezelharde poeier schoot hij de gelijkmaker tegen de touwen. De bal vloog snoeihard de kruising in. Daardoor ging Genoa de verlenging in, die werd gewonnen dankzij een treffer van voormalig AZ-speler Albert Gudmundsson.

Voor Haps was de hoofdrol mooi meegenomen. Hij kwam dit jaar tot slechts drie duels in de Serie A. In de winter van vorig seizoen huurde Genoa hem voor anderhalf jaar van Venezia, maar hield hij hoofdzakelijk de bank warm. Nu heeft hij zich even uit de anonimiteit geschoten.

Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTVDRENTHE: Lees terug: FC Emmen ligt uit de beker na een tandeloze wedstrijd tegen De GraafschapEindstand De Graafschap - FC Emmen: 2-0 FC Emmen liet aanvallend niks zien vanavond De ploeg van Grim ligt uit de beker en kan zich focussen op de competitie

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

VI_NL: Ongelooflijke beelden: geniet mee van de opkomst bij Quick BoysLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VI_NL: Spakenburg wint in blessuretijd en gaat voor nieuw bekersprookjeLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VI_NL: Nederlandse vrouwen verstevigen koppositie in Nations LeagueLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VI_NL: Van Hooijdonk dolgelukkig met zijn eerste goal voor BolognaLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VI_NL: Utrecht van Jans krabbelt in spectaculaire bekerwedstrijd verder opLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕