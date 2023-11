Cristiano Ronaldo laat zich uitlokken door ‘Messi, Messi’ maar lacht het laatst

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Cristiano Ronaldo laat zich uitlokken door ‘Messi, Messi’ maar lacht het laatstCristiano Ronaldo heeft dinsdagavond geïrriteerd gereageerd op provocerende liederen van Al-Ettifaq-fans. De Portugees nam het met zijn club Al-Nassr in de King Cup tegen Al-Ettifaq.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

NUSPORT: Lionel Messi verovert achtste Gouden Bal en loopt verder uit op Cristiano RonaldoLionel Messi is maandag op het Gouden Bal-gala in Parijs uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar. De 36-jarige Argentijn won de prijs voor de achtste keer in zijn loopbaan. Hij troefde Erling Haaland (tweede) en Kylian Mbappé (derde) af.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NUSPORT: Messi kan verder uitlopen op rivaal Ronaldo met achtste Gouden Bal-winstLionel Messi is na een jaar terug op de shortlist van de Gouden Bal-verkiezing en geldt direct weer als topfavoriet voor de prestigieuze prijs. Als hij in de prijzen valt, loopt hij verder uit op zijn rivaal Cristiano Ronaldo, die niet is genomineerd.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Journalist loopt leeg over Ballon d'Or-winst Messi; Ronaldo reageert met emojiSocial media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Journalist loopt leeg over Ballon d'Or-winst Messi; Ronaldo reageert met emojiSocial media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VI_NL: Ronaldo kan het niet laten: gebaren naar Saoedische Messi-fansLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕