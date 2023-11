'Kogel lijkt door de kerk: Suárez gaat herenigd worden met boezemvriend Messi'

De aanwezigheid van Messi, Sergio Busquets en ook Jordi Alba, allemaal voormalig ploeggenoten van hun gezamenlijke tijd bij FC Barcelona, zou daarbij van grote invloed zijn.Als Suárez uiteindelijk daadwerkelijk de overstap maakt naar de club van eigenaar David Beckham, dan heeft hij tijdens zijn voetballoopbaan in maar liefst drie continenten hebben gespeeld.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.