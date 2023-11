De verschillende gezichten van fraude: Hoe ontwrichtend is het en welke straf is proportioneel?

Met Laila Frank, voorzitter programmaraad van het Fraude Film Festival, bespreekt Natasja Gibbs de top drie documentaires van Frank die vertoond worden op het festival. Ook gaat Frank in het gesprek in op de verschillende vormen van fraude en de ontwrichtende werking.

