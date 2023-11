Derksen ziet iets ongelooflijks bij Ajax: ‘Zou me nooit meer buiten laten zien’

"Ik vind het zo leuk dat Jan van Halst nog altijd met nieuwe mensen op de foto staat. Jan rijdt helemaal vanuit Enschede, terwijl niemand hem serieus neemt, voor de foto", aldus Derksen met gevoel voor cynisme. Valentijn Driessen is het roerend eens met zijn tafelgenoot."De man is veroorzaker van alle ellende en die staat leuk en vrolijk handjes te geven.

"Hij heeft er een puinhoop van gemaakt", had Driessen geen boodschap aan de woorden van Genee, die concludeerde dat Van Halst beter thuis kan blijven tijdens duels van Ajax."Ja, tuurlijk. Gewoon onder de tribune gaan zitten en je niet vertonen", counterde Driessen, tot hilariteit van onder meer Genee en René van der Gijp.Derksen verlegde de aandacht vervolgens naar de malaise die Ajax al enige tijd flinke speelt.

Ondertussen neemt Van Halst de honneurs waar. Een zware taak, zo oordeelt de interim-directeur."Het is intensief en heftig af en toe. De club heeft mij gevraagd om de periode tot aan mijn opvolger te overbruggen. Daar heb ik mee ingestemd en ik wist dat het uitdagend was. Het is iets uitdagender geworden dan gedacht. Er wordt in deze periode veel gezegd en geschreven. Dat begrijp, maar ik bepaal zelf wat ik toelaat.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: Derksen maakt Ajax-kopstuk met grond gelijk: 'Zou me nooit meer laten zien'Johan Derksen kan geen begrip opbrengen voor de manier waarop Jan van Halst zich profileert bij Ajax. De interim-algemeen directeur staat volgens de analist overal bij en dat zou Derksen in zijn positie in ieder geval nooit hebben gedaan.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Johan Derksen 'van de leg' na aardbeving in DrentheJohan Derksen is toch wel een beetje geschrokken van de aardbeving die zich afgelopen weekeinde voordeed in de buurt van zijn woonplaats Grolloo. In Vandaag Inside vertelde de tv-analist 'helemaal van de leg' te zijn.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Johan Derksen heeft vol afschuw naar Jutta Leerdam en Jake Paul gekeken: 'Heel erg klef'Johan Derksen (74) zit afgelopen weekend vol verwachting naar het schaatsen te kijken. Maar hij is er al snel klaar mee. Wanneer Jutta Leerdam (24) en Jake Paul (26) in beeld komen vindt hij het niet om aan te zien. Dat vertelt hij in 'Vandaag Inside'.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Sneijder opent aanval op Maduro: 'Ik zou niet met hem verdergaan bij Ajax'De bezem moet door de technische staf van Ajax gehaald worden, vindt Wesley Sneijder. De recordinternational van het Nederlands elftal heeft geen goed woord over voor Hedwiges Maduro, die onder interim-trainer John van 't Schip assistent-trainer wordt.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VI_NL: 'Osimhen zou weer met Napoli willen praten na paar dagen vrij'Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Van 't Schip over van Gaal en mogelijke switch naar 5-3-2: 'Dat zou kunnen'John van 't Schip heeft de afgelopen periode met Louis van Gaal gesproken. De kersverse Ajax-trainer, die mogelijk overstapt naar een nieuw systeem, sprak met extern-adviseur onder meer over voetbalinhoudelijke zaken.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕