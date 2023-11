Stand.nl: 'We moeten af van het idee: hoe hoger hoe beter in het onderwijs'

Wil je verder praten over deze stelling?De uitslag van de stelling is niet representatief. Deze kan niet worden veralgemeniseerd naar de rest van de Nederlandse bevolking.

RTLBOULEVARD: Comedy Central plaatst tekst over Matthew Perry bij afleveringen FriendsDe zender Comedy Central, die in Nederland herhalingen van hitserie 'Friends' uitzendt, heeft de afleveringen voorzien van een extra tekst na het overlijden van hoofdrolspeler Matthew Perry. Rechtsboven in beeld staat nu de zin 'In loving memory of Matthew Perry'.

NPORADIO1: Stand.nl: Er moeten minder regels komen voor mantelzorgersMantelzorgorganisaties slaan alarm: ze zijn vier uur per week kwijt aan regeltaken. Alles moet geregistreerd, ze moeten voortdurend bewijzen dat ze oprecht zijn. Veel mantelzorgers komen in een doolhof terecht en hebben daardoor minder tijd voor de belangrijke zorg.

NPORADIO1: Stand.nl: Er moet meer druk op Netanyahu komen om een staakt-het-vuren te bereikenDe roep tot een staakt-het-vuren in de Gazastrook wordt steeds luider. De Israëlische premier Netanyahu zei gisteren in een persconferentie dat er geen staakt-het-vuren komt, omdat dat gelijk zou staan aan overgave aan Hamas.

