Hila Noorzai tekent contract bij AVROTROS

Ze staat ervoor open om nieuwe formats uit te proberen en is altijd op zoek naar mooie, inspirerende en bijzondere verhalen", zegt hij."En hoewel ik er verder nog niets over kan zeggen weet ik dat zij niet kan wachten tot ze Nederland kan verrassen met een nieuw programma waarbij verschillende fysieke en psychologische uitdagingen centraal staan.

RTLBOULEVARD: Kijkers onder de indruk van Leven Zonder Letters: 'Wat doet Frans Bauer dit goed'Frans Bauer (49) gooit hoge ogen met het nieuwe AVROTROS-programma 'Leven Zonder Letters' en maakt die verwachtingen ook waar. Kijkers zien maandagavond tranen vloeien, maar ook geslaagde examens de eerste aflevering, die smaakt naar meer.

OMROEPBRABANT: Ingrid werd aangereden en wil heel graag weten wie haar geholpen heeftOp 17 juli werd Ingrid Kolk met haar gezin bij Eindhoven van de weg gereden. Ruim drie maanden later zit ze nog met een hoop vragen en wil ze weten wie haar vlak na het ongeval geholpen heeft. Ingrid denkt dat het haar helpt bij de verwerking van het ongeluk. Ook hoopt ze daardoor weer in een auto te durven rijden.

VOETBALPRIMEUR: Van Basten: 'Hij zat twaalf jaar in Ajax-jeugd maar heeft geen idee, ongelofelijk'Marco van Basten vindt het 'écht ongelofelijk' dat Brian Brobbey relatief vaak faalt, oog in oog met de keeper. De drievoudig winnaar van de Ballon d'Or wijst daarbij ook naar de opleiding van Ajax.

VOETBALZONENL: Messi heeft speciale woorden voor twee spelers: ‘Jullie gaan ook nog winnen’Lionel Messi heeft in zijn dankwoord speciale woorden over voor Diego Maradona, Erling Braut Haaland en Kylian Mbappé. Maandagavond legde de Argentijn beslag op de Ballon d’Or en pakte die prijs voor de achtste keer in zijn carrière. De aanvaller van Inter Miami verwacht dat Haaland en Mbappé ook de Gouden Bal nog een keer gaan winnen.

VI_NL: Davids staat open voor rol binnen Ajax, maar heeft ook eisenLees meer

