CNN: Onderzoek naar dood Matthew Perry duurt mogelijk nog weken

Het rapport over de dood van Perry, dat online staat, is nu gelabeld als 'uitgesteld'. Volgens de richtlijnen van de Medical Examiner's Office worden rapporten zo aangeduid als de doodsoorzaak niet direct bij de autopsie kan worden vastgesteld, totdat aanvullend onderzoek is afgerond. Met een toxicologisch onderzoek moet worden vastgesteld of vreemde stoffen een rol hebben gespeeld bij de dood van Perry.

De 54-jarige Friends-acteur werd zaterdag levenloos aangetroffen in zijn jacuzzi, nadat de hulpdiensten een melding hadden gekregen. Perry was altijd open over zijn worstelingen met drank- en drugsgebruik.Sanne Wallis de Vries speelt in nieuwe versie Virginia WoolfEr is aanvullend onderzoek nodig om oorzaak van het overlijden van acteur Matthew Perry vast te stellen.

In een gesprek dat alarmlijn 911 ontving over acteur Matthew Perry op de avond dat hij overleed, werd gesproken over…

Friends-makers roemen 'briljant talent' Matthew Perry'Friends'-bedenkers Marta Kauffman, David Crane en Kevin Bright hebben met groot verdriet kennisgenomen van het overlijden van Matthew Perry. De schrijvers en producers van de nog altijd populaire sitcom zeggen in een statement tegen Amerikaanse media dat de acteur, die in de serie Chandler Bing speelde, een groot talent had. Lees verder ⮕

Gwyneth Paltrow blikt terug op 'magische zomer' met Matthew PerryGwyneth Paltrow (51) bewaart goede herinneringen aan de zomer dat zij kortstondig met de zaterdag overleden Matthew Perry datete. Op Instagram deelt ze haar verdriet ter nagedachtenis aan de acteur. Lees verder ⮕

TMZ: in 911-gesprek Matthew Perry wordt gesproken over verdrinkenIn een gesprek dat alarmlijn 911 ontving over acteur Matthew Perry op de avond dat hij overleed, werd gesproken over verdrinking. Website TMZ heeft het gesprek in bezit en maakt er melding van. Een deel van het gesprek is niet hoorbaar, meldt TMZ. Lees verder ⮕

Reacties op overlijden Matthew Perry: 'Briljante acteur met bijzondere humor'Matthew Perry, bekend als Chandler in de comedyserie Friends, is op 54-jarige leeftijd overleden. Lees verder ⮕

'In 911-gesprek Matthew Perry wordt gesproken over verdrinken'In een gesprek dat alarmlijn 911 ontving over acteur Matthew Perry op de avond dat hij overleed, werd gesproken over verdrinking. Website TMZ heeft het gesprek in bezit en maakt er melding van. Een deel van het gesprek is niet hoorbaar, meldt TMZ. Lees verder ⮕

Doodsoorzaak Friends-acteur Perry nog niet bekend, aanvullend onderzoek nodigEr is aanvullend onderzoek nodig om oorzaak van het overlijden van acteur Matthew Perry vast te stellen. Er kunnen op dit moment nog geen conclusies worden getrokken, meldt nieuwszender CNN op basis van gegevens van de lijkschouwer. Lees verder ⮕