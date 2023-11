Sanne Wallis de Vries speelt in nieuwe versie Virginia Woolf

Virginia Woolf gaat over veertigers Martha en George (Wallis de Vries en Hoeflaak) die thuiskomen na een feestje op de universiteitscampus. Martha heeft het jonge koppel Nick en Honey (Ploeg en Bender) nog uitgenodigd voor een drankje. Wat volgt is een slagveld waarin alle idealen en dromen van de vier aanwezigen zwaar op de proef worden gesteld.

Het relatiedrama van schrijver Edward Albee geldt als een van de grote naoorlogse toneelklassiekers en is een van de meest gespeelde stukken ter wereld. De voorstelling won een Tony Award voor beste voorstelling van het jaar en de filmbewerking met Elizabeth Taylor en Richard Burton werd bekroond met vijf Oscars. Ook in Nederland leverden eerdere versies de betrokken acteurs regelmatig prijzen op. Jacob Derwig won in 2014 een Louis d'Or voor zijn hoofdrol.

De regie van deze nieuwe Nederlandse versie is in handen van Hanneke Braam. De première is op 20 januari in de Leidse Schouwburg.

