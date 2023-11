Britse kritiek op Ten Hag groeit: 'Heb me in hem vergist'

Iets waar Warnock ook weinig begrip voor heeft, is het aankoopbeleid van Ten Hag. Hij gaf zo’n tweehonderd miljoen euro aan spelers uit afgelopen zomer, maar volgens de analist zit er geen enkele voltreffer tussen. 'Heel veel mensen vergeten hoeveel geld hij eigenlijk heeft uitgegeven.'

'De eigenaren van Manchester United ontvangen veel kritiek. Maar wat je ook van ze vindt, ze hebben enorm veel geld beschikbaar gesteld', vindt Warnock. Hij is echter niet onder de indruk van al die peperdure krachten. 'Sommige spelers hebben dan zestig, zeventig miljoen pond gekost. Ik zou ze in mijn tijd bij Huddersfield Town niet hoeven hebben.'

Afgelopen zomer trok Ten Hag stevig de buidel. Onder andere Mason Mount, Rasmus Hojlund, Andre Onana en Sofyan Amrabat kwamen naar Old Trafford. Succes leverde het niet bepaald op, want de Britse voetbalgrootmacht staat op een teleurstellende achtste plaats op de ranglijst.

