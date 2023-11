Ten Hag spreekt Man United-fans toe in boodschap: 'Blijf vertrouwen houden'

Ten Hag geeft ook aan dat de start van dit seizoen niet is zoals hij die had verwacht."Wij hebben dit ook heel anders willen doen. Ik weet ook zeker dat we het talent hebben en de inzet als collectief om dit om te draaien richting de goede kant." Woensdag komtProst ziet Verstappen op gelijke hoogte komen: 'Niet jaloers of verdrietig'Wedden

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: 'Ten Hag behoudt baan, maar verliest inspraak op transfers bij Man United'Erik ten Hag lijkt zijn baan bij Manchester United te behouden, maar verliest zeggenschap in de transfers van The Mancunians. Dat is het plan van de Britse miljardair Sir Jim Ratcliff, meldt iNews.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Engelse tabloids: United-selectie twijfelt aan tactiek en wissels Ten HagIn de Engelse tabloids steken geruchten de kop op dat spelers van Manchester United niet achter bepaalde tactische keuzes van manager Erik ten Hag zouden staan. Na de verloren wedstrijd tegen rivaal Manchester City onstond er gemor in de kleedkamer van The Red Devils.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Engelse tabloids: Spelers United twijfelen aan tactiek en wisselbeleid Ten HagIn de Engelse tabloids steken geruchten de kop op dat spelers van Manchester United niet achter bepaalde tactische keuzes van manager Erik ten Hag zouden staan. Na de verloren wedstrijd tegen rivaal Manchester City onstond er gemor in de kleedkamer van The Red Devils.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VI_NL: Cruciale fase in aantocht voor Ten Hag bij 'giftig' Manchester UnitedLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Romano spreekt over toekomst Ten Hag en stipt het grote probleem bij United aanErik ten Hag hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken over zijn positie als manager van Manchester United, zo heeft transfermarktexpert Fabrizio Romano gezegd in een video-item op YouTube.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Romano spreekt over toekomst Ten Hag en stipt het grote probleem bij United aanErik ten Hag hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken over zijn positie als manager van Manchester United, zo heeft transfermarktexpert Fabrizio Romano gezegd in een video-item op YouTube.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕