Ten Hag wil druk van de ketel halen met resultaat in bekend finale-affiche

Ook Newcastle draait tot nu toe een minder seizoen, maar hoe dat tot nu toe verloopt vinden ze in Noord-Engeland wel prima.bekleden de zesde plek in de Premier League en bevinden zich op de derde plaats in de poule des doods van de Champions League. Daarin werd afgelopen week wel van Borussia Dortmund verloren (0-1) en in de competitie hield Wolverhampton Wanderes Newcastle op een gelijkspel (2-2).

'Onze focus verschuift terug naar de Carabao Cup en de herinnering aan hoe goed we het vorig seizoen hebben gedaan om deze competitie te winnen. We weten hoe goed het voelt om deze trofee te winnen en als bekerhouders willen we dit seizoen weer terug naar Wembley om de Carabao Cup te verdedigen’, klonk een moedige Ten Hag op de persconferentie.

'Selectie uit kritiek op aanpak Ten Hag: groepssfeer lijdt onder harde werkwijze' Naar verluidt zouden de spelers van Manchester United steeds meer kritiek hebben op de harde werkwijze van manager Erik ten Hag. Volgens The Daily Mail zou de huidige aanpak van de manager zorgen dat de sfeer binnen de spelersgroep minder wordt.

The Sun claimt: Ten Hag kan rekenen op megabedrag bij eventueel ontslag Als Manchester United besluit om Erik ten Hag op straat te zetten, zal het een recordbedrag af moeten tikken. Dat beweert boulevardkrant The Sun. Volgens het medium zou de Nederlandse manager bij een ontslag recht hebben op vijftien miljoen pond, omgerekend ruim zeventien miljoen euro.

Manchester United moet recordbedrag betalen bij ontslag Ten Hag Mocht Manchester United in een vroeg stadium willen breken met Erik ten Hag, dan moet de club een recordbedrag op tafel leggen. De Nederlander heeft nog een contract tot medio 2025 en heeft bij een vroegtijdige breuk recht op het restant van zijn salaris. Dat bedrag, 15 miljoen pond, werd slechts één keer eerder betaald voor een ontslagen manager.

